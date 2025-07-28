İstanbul'da yoğun sis! Köprü kısmen kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Temmuz 2025 09:21 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 09:34 - Güncelleme:

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İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, yüksek katlı bazı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

İstanbul'da günün aydınlanmasıyla beraber bazı bölgelerde sis etkili oldu. Özellikle boğaz ve çevresinde etkisini hissettiren sis, yer yer görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle trafiğe çıkan araçların dikkatli şekilde seyrettiği gözlendi. İlgili Haber Meteoroloji'den sağanak müjdesi! İstanbul dahil birçok kent için gün verildi KÖPRÜ KISMEN KAYBOLDU Kentte etkili olan sis nedeniyle Beşiktaş’ta yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi. Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde de etkisini gösteren sis nedeniyle köprü kısmen kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz