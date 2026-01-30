Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryeler ve kış lastiği bulunmayan tüm araçların il genelinde trafiğe çıkmaları yasaklandı.

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle bir takım kararlar alındı. Hava muhalefeti nedeniyle motokurye ve kış lastiği bulunmayan araçların trafiği çıkışı yasaklandı.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla; 30.01.2026 Cuma gününden itibaren, 05.02.2026 Perşembe günü saat 23.59'a kadar motokuryeler ile kış lastiği bulunmayan tüm araçların, il genelinde trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımızdan; can ve mal güvenliği açısından alınan bu karara duyarlılık göstermelerini, kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.

