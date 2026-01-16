Karabük'ün Eflani ilçesinde, cuma namazı sırasında çıkan yangında 450 yıllık ahşap cami kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında cuma namazını kılmak için camide bulunanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Karabük'ün Eflani ilçesi Ovaşeyhler Köyü Gemicioğlu Mahallesi'ndeki ahşap Elekler Camisi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Eflani ve Safranbolu belediyeleri itfaiye ekipleri, jandarma ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

CAMİDE CUMAYA GELEN CEMAAT BULUNUYORDU

Yangın sırasında cuma namazını kılmak için camide bulunanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.

450 YILLIK CAMİ KÜL OLDU

Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bulut, yangının cuma namazı sırasında çıktığını, 450 yıllık caminin vakıflara kayıtlı olduğunu söyledi.

