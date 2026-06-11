Karadeniz’de ‘sessiz ölüm’ salgını! En çok 1-24 yaş arasında görülüyor, ters akıntıya dikkat
Dünya genelinde her yıl 250 bin kişi boğulma nedeniyle hayatını kaybederken, özellikle Karadeniz’deki ters akıntı büyük risk oluşturuyor. Prof. Dr. Şevket Özkaya Amasya, Tokat, Sivas ve Çorum gibi çevre illerden Karadeniz sahillerine gelen vatandaşları ‘boğulma’ riskine karşı uyardı. Özkaya “DSÖ boğulmaları 'sessiz önlenebilir ölüm salgını' olarak tanımlıyor” dedi.
- Türkiye'de her yıl 600 ile bin kişi boğulma nedeniyle hayatını kaybediyor.
- Boğulma vakaları en sık 1 ile 24 yaş arasındaki bireylerde görülüyor.
- Karadeniz kıyılarında, özellikle hafta sonları çevre illerden gelen vatandaşlar dalgalı ve rüzgarlı hava şartlarını göz ardı ederek denize girebiliyor.
- Ters akıntılar (rip akıntıları) en iyi yüzücüyü bile denizin içine çekerek boğulma tehlikesi oluşturabiliyor.
- Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 250 bin kişi boğulma nedeniyle hayatını kaybediyor ve bu durum 'sessiz önlenebilir ölüm salgını' olarak tanımlanıyor.
- Boğulma riskini azaltmak için yalnız yüzülmemeli, cankurtaran bulunan bölgelerde ve kalabalıkla yüzülmeli, çocuklar yetişkin gözetiminde olmalı, yardım istendiğinde panik yapmadan sırt üstü durulmalı, yardım edilirken yüzebilen cisimler kullanılmalı, kıyıdan uzaklaşılmamalı ve boyu aşan derinliklere girilmemeli, sahile paralel yüzülmeli.
Hava sıcaklığının artmasının ardından boğulma vakalarında da artış yaşanıyor. DSÖ verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 250 bin kişi boğulma nedeniyle hayatını kaybediyor.
Yaz sezonunun başlamasıyla Karadeniz sahillerinde boğulma vakalarının arttığına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, ters akıntı (rip akıntısı) tehlikesine karşı uyardı. Dr. Özkaya, boğulma vakalarının en sık 1 ile 24 yaş arasındaki bireylerde görüldüğünü ifade etti.
4 İLE DİKKAT ÇEKTİ
Karadeniz kıyılarında riskin arttığını vurgulayan Dr. Özkaya, özellikle hafta sonlarında Amasya, Tokat, Sivas ve Çorum gibi çevre illerden çok sayıda vatandaşın Samsun ve Karadeniz sahillerine geldiğini belirtti.
“CİDDİ TEHLİKELER”
Özkaya, "Hafta içinin stresini çocukları ve aileleriyle atmak isteyen vatandaşlarımız, çoğu zaman dalgalı ve rüzgarlı hava şartlarını göz ardı ederek denize giriyor. Bu durum ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor" dedi.
“BOĞULMA RİSKİ OLUŞTURUYOR”
"Ters akıntı en iyi yüzücüyü bile sürükleyebilir" diye belirten Dr. Özkaya şöyle konuştu:
Karadeniz tabanında oluşan ters akıntılar, en iyi yüzücüyü bile denizin içine çekebilir ve boğulma tehlikesi oluşturabilir. Son yıllarda hava sıcaklıklarındaki ani değişimler, sertleşen hava akımları, rüzgar ve dalga oluşumunu artırarak denizi daha tehlikeli hale getiriyor.
"SESSİZ ÖLÜM SALGINI"
Boğulmaların çoğu zaman sessiz gerçekleştiğine dikkat çeken Özkaya, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 250 bin kişinin boğulma nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.
“HER GÜN 650'DEN FAZLA BOĞULMA”
Özkaya, "Bu ölümlerin yaklaşık 82 bini 14 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Bu da her gün 650'den fazla kişinin boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor. DSÖ bu nedenle boğulmaları 'sessiz önlenebilir ölüm salgını' olarak tanımlıyor” dedi.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Prof. Dr. Şevket Özkaya, vatandaşları şöyle uyardı:
|Konu
|Öneri
|Yalnızlık
|Su kenarında asla yalnız bulunulmamalı.
|Yüzme Alanı ve Kalabalık
|Cankurtaran bulunan bölgelerde aile ve arkadaşlarla birlikte yüzülmeli.
|Çocuk Güvenliği
|Çocuklar su kenarında mutlaka yetişkin gözetiminde olmalı.
|Yardım İsteme (Suya Düşen/Yorulan)
|Panik yapmadan sırt üstü durarak yardım istemeli.
|Yardım Etme (Kişiye Erişim)
|Yüzebilen bir cismi kişiye doğru atmalı.
|Mesafe ve Derinlik
|Kıyıdan fazla uzaklaşılmamalı, boyu aşan derinliklere girilmemeli.
|Yüzme Yönü
|Sahile paralel yüzülmeli.