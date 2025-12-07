İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de Lunar Corona görüntülendi! İnsanlar telefona sarıldı
Kayseri’de gökyüzünde nadir görülen ‘Lunar Corona’ oluşumu gözlendi. Ay’ın etrafında beliren renkli taç, izleyenlere kartpostallık manzaralar sundu. Gören herkes o anları cep telefonu ile kayda almak istedi.
Gece saatlerinde gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı.
Lunar corona olarak bilinen ve Ay'ın etrafında renkli bir taç oluşmasıyla kendini gösteren atmosfer olayı Kayseri'de görenlerin dikkatini çekti.
Ay ışığının yüksek irtifadaki ince bulutlarda bulunan mikroskobik su damlacıkları tarafından kırılması sonucu ortaya çıkan lunar corona, Ay'ın çevresinde mavi, sarı ve kırmızı tonlarında halka benzeri bir görünüm oluşturdu.
Mükemmel doğa olayı gökyüzünde adeta şölen oluştururken, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR