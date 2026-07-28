Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'in paylaştığı verilere göre Türkiye, Doğu Karadeniz hariç 15 günlük kurak bir periyoda giriyor. Arabistan üzerinden gelen aşırı sıcaklarla güney bölgelerde termometreler 40 dereceyi aşacak. Şen, yüzde 20'ye düşen nem nedeniyle orman yangını riskine karşı da uyararak, "Orman yangını riski artıyor, aman dikkat! İspanya ve Fransa yangın ile başa çıkmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin hava durumuna ilişkin güncel gelişmeleri paylaşarak yaklaşan kuraklık tehlikesine dikkat çekti. Türkiye'nin batısında hava sıcaklıklarının mevsim ortalamalarına geri döndüğünü belirten Şen, "Doğu Karadeniz dışında neredeyse 15 gün yağış yok. Kurak bir periyoda giriyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNEY BÖLGELERE AŞIRI SICAK UYARISI

Yurt genelindeki hava durumunun bölgelere göre farklılık göstereceğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, kuzey kesimlerin mevsim normallerinde kalacağını aktardı. Sıcak hava dalgasının güney yönlü ilerlediğine değinen Şen, "Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Güney Ege ve Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Arabistan Yarımadası üzerinden gelen sıcak havanın etkisinde olacak." sözleriyle vatandaşları uyardı.

ORMAN YANGINI RİSKİ VAR

Özellikle güney bölgelerde artan sıcaklıkların kritik seviyelere ulaştığına vurgu yapan Şen, orman yangınlarına karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirtti. Öğle saatlerinde Akdeniz ve Güney Ege'de nem oranının yüzde 20'ye kadar düştüğünü ve sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığını ifade eden Şen, "Orman yangını riski artıyor, aman dikkat! İspanya ve Fransa yangın ile başa çıkmaya çalışıyor." uyarısında bulundu.

KUZEY VE KARADENİZ KESİMLERİNDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerinin yanı sıra, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de yayımladığı son hava durumu raporuyla güncel verileri paylaştı. Rapora göre, yurdun büyük bir bölümü az bulutlu ve açık geçerken, kuzey kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin, Ardahan ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa’nın doğusu ve Trabzon ile Rize’nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinde etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji'nin açıklamalarına göre, ülke genelinde artış gösteren hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Ancak Marmara’nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşarak kuvvetli eseceği belirtiliyor.

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