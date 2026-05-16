Hatay'da aromasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakan Hassa çileğinin hasadı başladı. Çileğin tarlada kilogram fiyatı 80 TL ile 110 TL arasında alıcı buluyor.

Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal ürünlerin hasadı başladı. Hassa ilçesinde deprem sonrası ürün çeşitliliği artırmak isteyen çiftçiler tarafından 80 dönüm alana ekimi yapılan çilekte de hasat başladı.

Hassa Kaymakamı Safa Kahraman, çiftçilerle bir araya gelerek çilek hasadı yaptı. Hasadında bereket yaşanan çilek, tarlada 80 TL ile 110 TL arasında alıcı buluyor. Aromasıyla damaklarda tat bırakan çilek; Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Bursa gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Çileğin aromasının lezzetli olduğunu söyleyen Gökçe Zeynep Durgun, "Çileğin tadı çok güzel, lokum tadında. Taze taze yiyorum, aroması çok güzel" ifadelerini kullandı.

80 dönümlük arazide çilek üretimi yaptıklarını ifade eden Battal Durgun, "Hassa bölgesinde dağ meltemi dediğimiz olaydan dolayı çok lezzetli ve aromalı çileğin üretimini yapıyoruz. Şuanda 80 dönüm arazide üretim yapıyoruz. Deprem sonrası ayağa kaldırdığımız sektörü daha da genişleterek daha geniş alana yaymaya çalışacağız. Çileğin bu yılki fiyatı geçen yılla aynı fiyatta. Şu anda 80 TL ile 110 TL arasında tarlada alıcı buluyor" diye konuştu.

