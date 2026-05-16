Muş-Bitlis kara yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak duvara çarptı. Feci kazada 4 kız kardeş yaralandı. Durumu ağır olan kızlardan biri hastanede hayatını kaybetti.

Muş-Bitlis kara yolu Karaağaç Kavşağı'nda edinilen bilgilere göre, T.N. yönetimindeki 49 AR 902 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERLERİ YARALI

Savrulan araç, yol kenarında bulunan un fabrikasının duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü T.N. (20) ağır yaralanırken, araçta bulunan kız kardeşleri N.N. (18), R.N. (14) ve H.N. (15) de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan sürücü T.N.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

