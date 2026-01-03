Bazı illerde doğalgaz kesintileri vatandaşları soba kurmaya yöneltti. Ancak AKOM, valilikler ve ilgili bütün kurumlar lodos konusunda uyarılarda bulundu. Bütün bu ikazlar lodosun kirli geçmişinden ve potansiyel tehlikelerinden kaynaklanıyor.

Güneybatıdan esen sıcak ve nemli bir rüzgâr olan lodos, kar yağışı ve donmaların ardından bir anda hava sıcaklığını arttırdı.

AKOM lodos konusunda özellikle İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için uyarılarda bulundu.

Bütün tedbirlere rağmen lodos ocakları söndürüyor, aile facialarına yol açabiliyor.

Pazar gecesine kadar sürecek olan bu rüzgarı potansiyel bir tehlikeleri devam ediyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi bunların başında geliyor.

ANLAŞILMADAN ZEHİRLEYEN GAZ: KARBONMONOKSİT

Normal şartlarda soba, kombi veya şofbenlerden çıkan duman ve gazlar bacadan yukarı doğru dışarı atılırken, lodoslu havalarda bacanın ağzına uyguladığı ters basınç bu akışı engeller.

Lodos sırasında baca çekişi zayıflar ya da tamamen tersine döner. Bu durumda duman ve yanma sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit gazı bacadan çıkmak yerine evin içine dolar.

Karbonmonoksit renksiz ve kokusuz olduğu için insanlar çoğu zaman farkına varmadan bu gazı solumaya devam eder. Özellikle gece saatlerinde, uyku sırasında maruz kalınan karbonmonoksit ölümcül neticelere yol açar.

GRİP YA DA YORGUNLUKLA ZANNEDİLİR

Soba kullanılan evlerde lodos daha belirgin hissedilir. Soba tam doldurulup hava girişleri kapatıldığında, zaten zayıflamış olan baca çekişi tamamen durur ve zehirli gazlar hızla eve yayılır. Aynı durum bacalı kombi ve şofbenler için de geçerlidir.

Soba kullanan Coşkun ailesi karbonmonoksit zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybetmişti - 11 Şubat 2009

Lodoslu havalarda bu cihazların bacaları geri tepmeye başlar ve yanma gazları güvenli şekilde dışarı atılamaz.

Karbonmonoksit gazının bir diğer tehlikesi, insan vücudunda oksijenin yerini alabilmesinden kaynaklanır. Bu gaz kana karıştığında, oksijen taşıyan hemoglobine bağlanır ve beyin ile kalbin yeterli oksijen almasını engeller. İlk aşamada baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler çoğu zaman grip ya da yorgunlukla karıştırıldığı için zehirlenme geç fark edilir.

Bu yüzden lodoslu havalarda soba ve bacalı doğalgaz cihazlarının kullanımı büyük risk taşır. Uzmanlar bacaların düzenli temizlenmesi, mümkünse bacalı sistemler yerine hermetik cihazların tercih edilmesi ve evlerde karbon monoksit dedektörü bulundurulmasının hayati öneme sahip olduğunu ifade ediyor.

Lodos yüzünden 29 Aralık günü yaşanan tanker faciası

BİR ZAMANLAR LODOS

Lodosla yaşanan facialar gazete arşivlerinde saymakla bitmiyor. Zehirlenmeler, ağaç, duvar devrilmesi, çatı uçması, minare yıkılması, gemi kazaları aynı gün içinde yaşanıyordu.

Çeyrek asır önce 2000 yılına girilirken yaşanan şiddetli lodos hayatı felç etmişti.

30 Aralık 1999 tarihinde Türkiye yeni yıla lodos facialarıyla

25 Ocak 2000 tarihli Türkiye gazetesi

