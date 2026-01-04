Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ihya ediliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Kaybolan Cami” olarak da bilinen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’ni yeniden inşa edecek.
- Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ve "Kaybolan Cami" olarak da anılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'ni yeniden inşa edecek.
- Fatih Sultan Mehmed Han dönemine uzanan cami, 1958'deki istimlak ve yıkım operasyonlarında tescilli olmadığı için yıktırılmıştı.
- 2010 yılındaki tescil ve 2013 yılındaki proje onaylarının ardından, caminin bulunduğu alan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildi.
- Mülkiyet işlemleri tamamlanarak rekonstrüksiyon projesinin uygulama ihalesi yapıldı ve sözleşme imzalandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, “Kaybolan Cami” olarak da bilinen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii yeniden ihya edilecek.
Aslı Fatih Sultan Mehmed Han dönemine uzanan tarihî yapı, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından “fevkani cami” olarak yeniden yaptırıldı, 1903 yılında ise ünlü İtalyan mimar Raimondo D’Aronco tarafından yenilendi. Ancak cami, 1958 yılında gerçekleştirilen büyük istimlak ve yıkım operasyonları sırasında tescilli olmaması sebebiyle yıktırıldı ve bugüne ulaşamadı.
‘VAKIFLAR’A BAĞLANDI
İstanbul 2 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 2010 yılında aldığı tescil kararı ve 2013 yılında onayladığı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri doğrultusunda, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’nin yer aldığı alandaki taşınmazlar için acele kamulaştırma, tevhit ve mülkiyet devir işlemleri tamamlandı. Süreç sonunda taşınmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili vakıflar adına tescil edildi. Mülkiyetinin tamamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Vakfına geçen parsel üzerine rekonstrüksiyon projesine göre uygulama ihalesi gerçekleştirildi ve sözleşme yapıldı. Tarihî ve kültürel mirasın yeniden ihyası maksadıyla yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefl eniyor.