Karaman’ın Sarıveliler ilçesi Göktepe beldesindeki mezarlıkta bulunan ve içerisinde mineraller barındıran şifalı çamur, egzama ve sedef gibi hastalıklara iyi geldiği iddiasıyla hem yurt içinden hem de yurt dışından ziyaretçi çekiyor.

Karaman’ın Sarıveliler ilçesindeki Göktepe beldesi, tarih ve şifanın buluştuğu bir nokta olarak, bugünlerde hem Evliya Çelebi’nin izini sürenleri hem de rahatsızlıklarına çare arayanları ağırlıyor.

ŞİFA ARAYANLARIN ADRESİ

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de ismi geçen 'Büğlü Baba' türbesi yanında bulunan mezarlıktaki şifalı çamurun, içerisinde bulundurduğu kükürt, magnezyum, sodyum, kalsiyum ve potasyum gibi minerallerle çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülüyor.

Mezarlıktan çıkan ‘gizemli çamur’ şifa dağıtıyor! Sırrı çözülemiyor, sürekli hareket ediyor

BİR YERDE SABİT DURMUYOR

Çamurun hikayesini anlatan emekli öğretmen Mehmet Uğuz, "Evliya Çelebi, burayı tarif ederek 'Büğlü Baba' yatmaktadır. Onun yakınında da şifalı bir çamur var ve birçok hastalığa iyi gelmektedir' diyor. Şifalı çamur adı buradan geliyor. Burada bulunan şifalı çamur ise bir yerde sabit durmuyor. Bu çamur çok defa tahlil edildi. Yurdun dört tarafından şifa bulmak için buraya gelenler oluyor. Genellikle yazın bu çoğalıyor" dedi.

EGZEMA VE SEDEFE DE ÇARRE

Gülpazarı Mahallesi Muhtarı Ömer Gümüş ise "Şifalı çamurun egzama, sedef türü hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Son yıllarda Avrupa'dan ve çevre illerden gelenlerin sayısı arttı. Şifasını gördüm diyen de çok. O yüzden bölgemiz için güzel bir şey. Şifa görmek isteyen buyursun gelsin" diye konuştu.

