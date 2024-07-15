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Halit Şahin 3 kişiyi hastanelik etti! 'Ufak bir sürtüşme yaşandı'

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
- Güncelleme:
Bolu, Mengen, Kavga, Haber

Yaşam Haberleri  / İHA

Bolu'nun Mengen ilçesinde kütük kesme sporcusu Halit Şahin, kavşaktaki kaza sonrası eşine hakaret ettiğini iddia ettiği 3 kişiyi dövdü. Konu ile ilgili konuşan Şahin, "Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" ifadelerini kullandı.

Olay, Bolu’nun Mengen ilçesinde bir kavşakta meydana geldi. Motorlu testere ile kütük kesme sporcusu Halit Şahin'in eşi Aygül Şahin ile 8 yaşındaki 2 kızının içerisinde olduğu otomobil, kimliği belirlenemeyen kişilerin bulunduğu başka bir otomobil ile çarpıştı.

Halit Şahin 3 kişiyi hastanelik etti! 'Ufak bir sürtüşme yaşandı' - 1. Resim

Kazanın ardından olay yerine gelen Halit Şahin, eşine hakaret ettiğini iddia ettiği 3 kişiyle kavga etti. Şahin, 3 kişiyi tekme ve yumruklarla dövdü.

Halit Şahin 3 kişiyi hastanelik etti! 'Ufak bir sürtüşme yaşandı' - 2. Resim

"YAŞANANLARI ANLATTI"

Hastaneye kaldırılan 3 kişi, tedavileri sonrası taburcu oldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşananları anlatan Halit Şahin, "Eşim köye geliyordu. Yan yana iki araç kırmızı ışıkta durmuşlar. Beraber yola çıkmışlar. Eşim yolun karşısına geçeceği sırada diğer sürücü aniden otomobilini eşimin önüne getiriyor. Eşim diğer araca vurmuş ve 'Polis çağıralım' diyerek araçtan inmiş. Diğer araçtan inen 3 kişi de eşime yüksek sesle bağırmışlar, sert konuşmuşlar. Eşim de beni aradı. Bende olay yerine gittim. Olayı anlamaya çalışırken bana da üst perdeden konuştular, küfrettiler. Sonrasında bu olay meydana geldi. Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" dedi.

Halit Şahin 3 kişiyi hastanelik etti! 'Ufak bir sürtüşme yaşandı' - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İHA
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