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Muğla'da o hayvanın başsız cesedi kıyıya vurdu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muğla&#039;da o hayvanın başsız cesedi kıyıya vurdu!

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’ya bağlı Datça ilçesinin sahilinde yürüyen vatandaşlar, kıyıya ölü halde vuran hayvanı buldu. Nesli tükenmekte olduğundan koruma altına alınan Deniz Kaplumbağası yavrusunun başsız cesedi görenlerin içini burktu.

Datça’da bir vatandaş kıyıda hareketsiz duran küçük bir Caretta deniz kaplumbağası gördü. Baş bölümü olmayan hayvan ile ilgili Datça İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bilgi verdi.

Muğla'da o hayvanın başsız cesedi kıyıya vurdu! - 1. Resim

EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ

İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen ekipler yaptıkları incelemede yavru deniz kaplumbağasının kafasının kopmuş olduğunu, muhtemelen misinaya dolanarak öldüğü ve kafasının bu şekilde kopmuş olabileceği tahmininde bulundular.

Muğla'da o hayvanın başsız cesedi kıyıya vurdu! - 2. Resim

Yapılan incelemeler sonrası kaplumbağa üzerinde çip olmadığı, Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAMER) bilgi verildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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