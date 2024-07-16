Muğla'da o hayvanın başsız cesedi kıyıya vurdu!

Muğla’ya bağlı Datça ilçesinin sahilinde yürüyen vatandaşlar, kıyıya ölü halde vuran hayvanı buldu. Nesli tükenmekte olduğundan koruma altına alınan Deniz Kaplumbağası yavrusunun başsız cesedi görenlerin içini burktu.

Datça’da bir vatandaş kıyıda hareketsiz duran küçük bir Caretta deniz kaplumbağası gördü. Baş bölümü olmayan hayvan ile ilgili Datça İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bilgi verdi.

EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ

İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen ekipler yaptıkları incelemede yavru deniz kaplumbağasının kafasının kopmuş olduğunu, muhtemelen misinaya dolanarak öldüğü ve kafasının bu şekilde kopmuş olabileceği tahmininde bulundular.

Yapılan incelemeler sonrası kaplumbağa üzerinde çip olmadığı, Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAMER) bilgi verildi.