Okulda korkutan olay! Aynı yemekten yiyen 12 öğrenci hastanelik oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir ilkokulda zehirlenme şüphesiyle 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yaşam az önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esenyurt İlkokulunda verilen yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
- Öğrenciler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
- Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.
- Olayın ardından inceleme başlatıldı.
- Öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olan durumun netlik kazanması için yemek numuneleri incelenecek.
- Yetkililer, olayla ilgili detaylı araştırmanın sürdüğünü bildirdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esenyurt İlkokulunda verilen yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan öğrenciler, öğretmenlerin durumu fark etmesi üzerine hızla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
YEMEKLERDEN NUMUNE ALINACAK
Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Yaşanan olayın ardından ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatılırken, öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olan durumun netlik kazanması için yemek numunelerinin inceleneceği belirtildi.
Yetkililer, olayla ilgili detaylı araştırmanın sürdüğünü bildirdi.
