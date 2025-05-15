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Padişahların ektirdiği buğdaydan yapılıyor, siparişlere yetişilmiyor! Faydasını duyan almak istiyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Padişahların ektirdiği buğdaydan yapılıyor, siparişlere yetişilmiyor! Faydasını duyan almak istiyor...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da Osmanlı Dönemi'nde padişahların ektirdiği siyez buğdayından yapılan ekmeğin faydalarını dikkat çekiyor. Talep arttı, çok fazla sipariş gelince çalışanlar yetişemiyor.

Osmanlının ilk başşehri ve Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinde birisi olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, siyez ekmeği üretilmeye başlandı.

Padişahların ektirdiği buğdaydan yapılıyor, siparişlere yetişilmiyor! Faydasını duyan almak istiyor... - 1. Resim

OSMANLI PADİŞAHLARI EKTİRDİ

Üretilen ekmeklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yenişehir Belediyesi iştiraki olan Yesaş Ekmek Fabrikası'nda üretilen siyez ekmeğinin faydalarını anlatan Genel Müdür Koray Aydın, "Osmanlı padişahlarının ektirdiği siyez karabuğdaydan yapılan ekmeğin birçok şifası bulunuyor.

Padişahların ektirdiği buğdaydan yapılıyor, siparişlere yetişilmiyor! Faydasını duyan almak istiyor... - 2. Resim

SİPARİŞLER YETİŞMİYOR

Bu ekmek diyet yapanlara iyi geliyor. Onların favori ekmeği aynı zamanda şeker hastalarına iyi gelirken vücuda çok az zararı var. Yenişehir'de ilk kez ürettik. Siparişlere yetişemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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