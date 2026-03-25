Anadolu Ajansı • Türkeli
En değerli balıklar arasında! Sinop'ta 491 kalkan balığına el konuldu
Sinop'ta denetim yapan jandarma ekipleri, bir balıkçı teknesinde kaçak avlandığı belirlenen 491 kalkan balığına el koydu. Piyasa değeri yüksek balıklar Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, tekne sahibine de para cezası kesildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir balıkçı teknesinde yapılan denetimde, yasak yöntemlerle avlandığı belirlenen 491 kalkan balığına el konularak tekne sahibine idari para cezası uygulandı.
Sinop'ta kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güzelkent Köyü Limanı'nda bulunan bir balıkçı teknesinde denetim yapıldı.
491 KALKAN BALIĞINA EL KONULDU
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimde, teknede yasak yöntemlerle avlandığı tespit edilen 491 kalkan balığı bulundu.
El konulan balıklar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, tekne sahibine ise idari para cezası uygulandı.
En değerli balıklar arasında! Yasa dışı avlanan kalkan balıkları, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı
