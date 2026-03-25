Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, patates ekimi yapacak çiftçileri, Bitki Pasaportu başvurusu yapmaları için uyardı. Yapılan açıklamada başvuru yapmayan üreticiler hakkında cezai yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Bitki ve bitkisel ürünlerin zararlı organizmalardan arındırılmış olduğunu belgeleyen, AB ve Türkiye'de zorunlu olan bitki pasaportu için çiftçilere uyarı geldi. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim sezonunda ticari amaçlı patates ekimi yapacak tüm üreticilerin Bitki Pasaportu başvurusu yapmalarının mecburi olduğunu duyurdu.

Patates eken çiftçiler için zorunlu! Başvuru yapmayana ceza var

BAŞVURMAYANLARA CEZA

Yapılan açıklamada, ticari amaçlı patates ekilişi gerçekleştirecek üreticilerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi. Aynı zamanda başvuru yapmayan üreticiler hakkında cezai yaptırım uygulanacağı ifade edildi. Üreticilere başvurularını zamanında yapmaları için uyarı yapılırken, Bitki Pasaportu uygulamasının bitki hastalıklarının yayılmasını önlemek için mecburi olduğu hatırlatıldı.

Patates eken çiftçiler için zorunlu! Başvuru yapmayana ceza var

BİTKİ PASAPORTU NEDİR?

Bitki pasaportu, bitki ve bitkisel ürünlerin zararlı organizmalardan arındırılmış olduğunu belgeleyen, AB ve Türkiye'de zorunlu olan resmi bir etikettir. Üretim sahasında yerinde kontrol ilkesine dayanan bu sistem, ürünlerin izlenebilirliğini sağlar, hastalık yayılımını önler ve bitkilerin güvenli bir şekilde dolaşımına izin verir.

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler arasında bitki pasaportu (resmi etiket), düzenlenmiş olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin taşınımı için kullanılmaktadır. Bitki pasaportu sistemi üretim sahasında, yerinde kontrol ilkesine dayanmaktadır. Bitki sağlığı kontrolleri düzenli aralıklarla üretim sahasında yapılmaktadır.

Bitki Pasaportları, sadece karantina organizmalarından ari olan ürünlerin ticaretinin yapıldığını garanti ederler. Zararlı organizma görülmesi durumunda ilgili bitkinin menşeine kadar geriye doğru izleme yapılabilir. Bitki Pasaportu, bir sevkiyatın en küçük birimini temsil eden bitkilere, ambalajlarına veya bunları taşıyan araca iliştirilir.

Patates eken çiftçiler için zorunlu! Başvuru yapmayana ceza var

TAŞIMAK ZORUNLU

AB içerisinde, bitki sağlığı kontrolleri üretim sahasına odaklanmıştır. AB içerisinde hareket eden bitki ve bitkisel ürünler için herhangi sınır kontrolleri gerekmemektedir. Karantinaya tabi zararlı organizmaların konukçusu olan bitki ve bitkisel ürünler hareket esnasında bitki pasaportu taşımak zorundadır. Bitki pasaportu bitki ve bitkisel ürünlerin ticaretini kolaylaştırır.

SİSTEMİN FAYDALARI NELER?

Bitki Pasaportu sistemi AB'nin önkoşullarından biridir.

Nihai Satış Noktasına Kadar Tüm Aşamalarda Bitki Pasaportu Zorunluluğu Olan Bazı Bitkiler Kategori Türler Meyve Ağacı Fidanları • Malus ssp.

• Prunus ssp.

• Pyrus ssp. Süs Bitkileri • Cotoneaster vs. Orman Bitkileri • Pinus, Picea vs. Tohumluk Patatesler Citrus Vitis Çiçek Soğanları

