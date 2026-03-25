Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki ‘kültür varlığı’ kaosu ilçeyi karıştırdı. Mahalleli hiçbir tarihi kriter taşımayan binaların kültür varlığı statüsüne alındığını iddia etti. 40-50 yıllık, çatlaklarla dolu ve her an yıkılabilecek durumdaki binalar için ise işlem yapılmadığını belirterek acil önlem alınması için çağrı yapıldı. İlçede 72 binanın yayalar ve araç trafiği açısından can ve mal güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı.

11 ilde büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olan 6 Şubat depremlerinin ardından gözler risk taşıyan bina ve yapılara çevrildi. 81 ilde riskli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yer alan bazı binaların da risk taşıdığı belirtildi.

Hepsi 50 yıllık! 72 tane var, bir ilçe diken üstünde: Her an yıkılabilir

40-50 YILLIK EVLER

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları tarafından tescil edilen kültür varlığı niteliği taşıyan bazı binaların, yayalar ve araç trafiği açısından ciddi can ve mal güvenliği riski oluşturduğu öne sürüldü. İddiaya göre ilçede 40-50 yıllık bazı evler kültür varlığı statüsüne alındı.

Hepsi 50 yıllık! 72 tane var, bir ilçe diken üstünde: Her an yıkılabilir

“HİÇBİR TARİHİ ÖZELLİĞİ YOK”

Bina sahipleri, ilçede halen korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıyan 72 binanın bulunduğunu belirtirken, hiçbir tarihi kriter taşımadığını savundukları yapıların da kurul tarafından tescillendiğini öne sürdü.

Hepsi 50 yıllık! 72 tane var, bir ilçe diken üstünde: Her an yıkılabilir

“TESCİLE MARUZ KALDIK”

Mehmet Ali Uludoğan, kültür varlığı statüsündeki evinin 1969 yılında yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

Hiçbir tarihi özelliği bulunmayan taş ve kerpiçten yapılma binamız, 2015 yılında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescillendi. O dönemde yaptığımız itiraz sonucu tescil kaldırıldı. Ancak iki yıl sonra yeniden değerlendirilerek tekrar tescil edildi. Tescili kaldırılan bazı kişiler binalarını yıktı ve tekrar tescil edilmedi. Biz ise ileride değerlendirmek için yıkmamıştık, bu nedenle yeniden tescile maruz kaldık. Bölge İdare Mahkemesine itiraz ettik fakat sonuç alamadık. Şu an bu binalar ilçemizin kanayan yarası. 40-50 yıllık, çatlaklarla dolu ve her an yıkılabilecek durumdalar.

Hepsi 50 yıllık! 72 tane var, bir ilçe diken üstünde: Her an yıkılabilir

İlçedeki bina sahipleri, özellikle kullanılmayan ve atıl durumda olan yapıların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililere acil önlem çağrısı yapan vatandaşlar, bakımsızlık ve iklim şartları nedeniyle kendiliğinden yıkılma riski bulunan bu yapıların, ileride olabilecek bir çökme durumunda can kaybına ve araçlarda maddi hasara yol açabileceğini belirtti.

