'Büyü' yaptırmak için anlaştı, 500 bin lira dolandırıldı
Trabzon'da 21 yaşındaki genç, kız arkadaşına büyü yaptırmak için sosyal medya üzerinden bir şahısla anlaştı. 500 bin lira dolandırılan genç, savcılığa şikayette bulundu.
Trabzon'da yaşayan B.T., sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiye kız arkadaşına büyü yaptırma vaadiyle yaklaşık 500 bin TL gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan B.T. (21), sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişi ile kız arkadaşına büyü yaptırmak amacıyla anlaştı.
TEK SEFERDE 500 BİN TL GÖNDERMİŞ
Banka hesabına 495 bin 600 lira gönderdiği kişiye daha sonra ulaşamayan B.T, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. B.T'nin şikayeti üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
