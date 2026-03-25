Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde devasa kar kütlelerinin yerleşim yerlerinin sınırına kadar inmesiyle büyük bir çığ felaketinin eşiğinden dönüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda yüzlerce meyve ağacı zarar görürken, 5 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle köy yolu kapandı. Ekipler, iş makineleriyle yolu açarken kardan tüneller oluştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Yeşiltaş köyünde büyük bir gürültüyle kopan tonlarca ağırlığındaki kar tabakası, yerleşim alanlarının hemen sınırında durabildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yüzlerce meyve ağacı da kar kütleleri altında kaldı.

KAR KALINLIĞI 5 METREYİ GEÇTİ

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yolunu açmak için iş makineleriyle seferber oldu. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede, kar savurma araçları ve kepçelerle yürütülen çalışmalarda dev kar tünelleri meydana geldi. Ekiplerin aralıksız çalışmasıyla ulaşımın yeniden sağlanması hedefleniyor.

Devasa kar kütleleri az kalsın köyü yutuyordu! İnsan boyunun 3 katını aştı, tüneller oluştu

"HER YIL YAŞANIYOR"

Köy sakini Cahit Çakmakçı, her yıl benzeri sıkıntılar yaşandığını ifade ederek önlem alınmasını istedi. Çakmakçı, şu ifadeleri kullandı:

"Çığ sonrası hemen bölgemize gelerek yol açma ve temizleme çalışmalarına başlayan İlçe Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ediyoruz. Yoğun bir mesai harcayarak bizi mağdur bırakmadılar. İnşallah bu bölgeler için artık kalıcı bir çözüm yapılır."

Devasa kar kütleleri az kalsın köyü yutuyordu! İnsan boyunun 3 katını aştı, tüneller oluştu

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Devasa kar kütleleri az kalsın köyü yutuyordu! İnsan boyunun 3 katını aştı, tüneller oluştu

Sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği öngörülüyor. Açıklamada, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bölgede yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, yetkililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

3,5 AYDIR KAPALI OLAN YOL AÇILIYOR

Öte yandan kar nedeniyle 3,5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu ekiplerce ulaşıma açılıyor. Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Devasa kar kütleleri az kalsın köyü yutuyordu! İnsan boyunun 3 katını aştı, tüneller oluştu

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle yolun Bağdeşen köyü mevkisindeki 2 bin 581 rakımlı bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Devasa kar kütleleri az kalsın köyü yutuyordu! İnsan boyunun 3 katını aştı, tüneller oluştu

Yer yer bir metreyi aşan kar kalınlığında çalışma yürüten ekipler, 7 Aralık 2025'te kapanan yolu 5 gün içinde ulaşıma açmayı planlıyor.

