Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Gelincik Dağı'nda ters laleler görsel şölen sunmaya başladı. Koruma altındaki ters laleleri koparmanın cezası 577 bin TL.

Doğa güzellikleri ile ünlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, ilkbaharın müjdecisi ters laleler açtı. Gelincik Dağı'nda çıkan laleler görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde çıkan ters laleler, nesli tükenme tehlikesi altında bulunması nedeni ile koruma altında tutuluyor.

Geçtiğimiz yıl kopartılan her lale için 577 bin lira ceza kesiliyordu. Türkiye'de 20'si endemik 43 ters lale türü bulunuyor. Çermik ilçesinde her yıl mart ayında çıkan ters laleler, yöre halkı tarafından korunuyor.

