İhlas Haber Ajansı
Koruma altında! Bu çiçeği koparana araba fiyatında ceza kesiliyor
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Gelincik Dağı'nda ters laleler görsel şölen sunmaya başladı. Koruma altındaki ters laleleri koparmanın cezası 577 bin TL.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, ilkbaharın müjdecisi olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında tutulan ters laleler açtı.
- Gelincik Dağı'nda çıkan ters laleler görenleri hayran bırakıyor.
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde çıkan ters laleler, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında.
- Geçtiğimiz yıl kopartılan her lale için 577 bin lira ceza kesiliyordu.
- Türkiye'de 20'si endemik 43 ters lale türü bulunuyor.
- Çermik ilçesinde her yıl mart ayında çıkan ters laleler yöre halkı tarafından korunuyor.
Doğa güzellikleri ile ünlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, ilkbaharın müjdecisi ters laleler açtı. Gelincik Dağı'nda çıkan laleler görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.
KORUMA ALTINDA
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde çıkan ters laleler, nesli tükenme tehlikesi altında bulunması nedeni ile koruma altında tutuluyor.
577 BİN TL CEZA KESİLİYOR
Geçtiğimiz yıl kopartılan her lale için 577 bin lira ceza kesiliyordu. Türkiye'de 20'si endemik 43 ters lale türü bulunuyor. Çermik ilçesinde her yıl mart ayında çıkan ters laleler, yöre halkı tarafından korunuyor.
