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    • Haberler > Yaşam > Profesör Ruth Gottesman, Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne 1 milyar dolar bağışladı

    Profesör Ruth Gottesman, Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne 1 milyar dolar bağışladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ABD, Bağış, Haber

    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde uzun süredir profesör olan Ruth Gottesman, fakülteye 1 milyar dolar bağışladı. 93 yaşındaki Dr. Gottesman, "Eğitimin ücretsiz olacağını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

    ABD'de Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde profesör olarak görev yapan Dr. Ruth Gottesman'ın , okula 1 milyar dolarlık bağışladı. Ruth Gottesman'ın bağışının ardından, fakülte yıllık 59 bin 458 dolar (yaklaşık 1 milyon 852 bin TL) olan öğrenim ücretini kaldırdı ve eğitimin ücretsiz olacağı belirtti.

    YAPILAN EN BÜYÜK BAĞIŞ

    Bu, ülkedeki bir eğitim kurumuna yapılan en büyük hayırsever bağışlardan biri olarak kayıtlara geçti ve büyük olasılıkla bir tıp fakültesine yapılan en büyük bağış olarak anılacak.

    Profesör Ruth Gottesman, Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne 1 milyar dolar bağışladı - 1. Resim

    FAKÜLTE ÜCRETSİZ OLDU

    Twitter'da, Gottesman'ın açıklamasının yer aldığı video paylaşıldı: "Bu yılın Ağustos ayından itibaren Albert Einstein Tıp Fakültesi'nin ücretsiz olacağını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." 

    Profesör Ruth Gottesman, Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne 1 milyar dolar bağışladı - 2. Resim

    ÇALIŞMALARI TAKDİR TOPLADI

    Einstein'da eski bir profesör olan bağışçı Ruth Gottesman, öğrenme güçlüğü olan çocuklar için yeni teşhis yöntemleri ve tedaviler geliştirdi. Ayrıca yetişkinlere yönelik bir okuryazarlık programı başlattı.

    Profesör Ruth Gottesman, Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne 1 milyar dolar bağışladı - 3. Resim

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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