Profesör Ruth Gottesman, Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne 1 milyar dolar bağışladı

Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde uzun süredir profesör olan Ruth Gottesman, fakülteye 1 milyar dolar bağışladı. 93 yaşındaki Dr. Gottesman, "Eğitimin ücretsiz olacağını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

ABD'de Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde profesör olarak görev yapan Dr. Ruth Gottesman'ın , okula 1 milyar dolarlık bağışladı. Ruth Gottesman'ın bağışının ardından, fakülte yıllık 59 bin 458 dolar (yaklaşık 1 milyon 852 bin TL) olan öğrenim ücretini kaldırdı ve eğitimin ücretsiz olacağı belirtti.

YAPILAN EN BÜYÜK BAĞIŞ

Bu, ülkedeki bir eğitim kurumuna yapılan en büyük hayırsever bağışlardan biri olarak kayıtlara geçti ve büyük olasılıkla bir tıp fakültesine yapılan en büyük bağış olarak anılacak.

FAKÜLTE ÜCRETSİZ OLDU

Twitter'da, Gottesman'ın açıklamasının yer aldığı video paylaşıldı: "Bu yılın Ağustos ayından itibaren Albert Einstein Tıp Fakültesi'nin ücretsiz olacağını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum."

ÇALIŞMALARI TAKDİR TOPLADI

Einstein'da eski bir profesör olan bağışçı Ruth Gottesman, öğrenme güçlüğü olan çocuklar için yeni teşhis yöntemleri ve tedaviler geliştirdi. Ayrıca yetişkinlere yönelik bir okuryazarlık programı başlattı.