Areda Survey tarafından 19–24 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Ramazan Sofraları Araştırması”na göre, Türk halkı iftar sofralarında yüzde 54,8 ile mercimek çorbasından vazgeçmiyor, et yemekleri başa çekerken sütlü tatlılar zirveye oturuyor. Araştırma, katılımcıların yüzde 56,3’ünün Ramazan ayında evine iftar için misafir davet ettiğini, restoranlarda iftar yapmanın ise sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

İFTAR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ: MERCİMEK ÇORBASI VE ET YEMEKLERİ

Areda Survey’in 19–24 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Ramazan Sofraları Araştırması”na göre, Türk halkının yüzde 54,8’i, Ramazan ayında iftar sofrasında vazgeçemediği çorba olarak mercimek çorbasını tercih ettiğini belirtiyor. Mercimek çorbasını yüzde 12,2 ile tarhana, yüzde 7 ile ezogelin ve ayran çorbası takip ediyor.

Araştırma sonuçları, Ramazan ayında ana yemek tercihlerinde et yemeklerinin açık ara önde olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 44,7’si, iftarda en çok kırmızı et yemeklerini tercih ettiğini ifade ediyor. Tavuk yemekleri yüzde 15,8, köfte çeşitleri ve sebze yemekleri ise yüzde 13,2 oranında tercih ediliyor. Bakliyat yemekleri yüzde 12,3’te kalırken, balık ve deniz ürünleri Ramazan sofralarında sınırlı bir yer tutuyor.

TATLI TERCİHİNDE HAFİF LEZZETLER ZİRVEDE

Ramazan ayında tatlı tercihlerinde hafif seçeneklerin öne çıktığı görülüyor. Katılımcıların yüzde 36,6’sı sütlaç, kazandibi ve muhallebi gibi sütlü tatlıları tercih ettiğini belirtiyor. Ramazan ayına özgü tatlılardan güllaç yüzde 25 ile ikinci sırada yer alırken, baklava yüzde 15,2 oranında tercih ediliyor. Tatlı tüketmediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 8,9.

RAMAZAN SOFRALARI MİSAFİRLERLE DOLUYOR

Araştırma, Ramazan ayında iftar sofralarının büyük ölçüde evlerde kurulduğunu da ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 56,3’ü, Ramazan ayında evine iftar için misafir davet ettiğini belirtirken, yüzde 32,1’i bunu zaman zaman yaptığını ifade ediyor. Hiç iftar daveti vermediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 11,6.

RESTORANLARDA İFTAR SINIRLI, FİYATLAR PAHALI BULUNUYOR

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de Ramazan ayında kafe ve restoran tercihlerine ilişkin veriler oldu. Katılımcıların yüzde 55,4’ü, Ramazan ayında kafe ve restoranlara gitmediğini belirtiyor. Dışarı çıkanların yüzde 16,1’i tatlı, çay ve kahve için, yüzde 15,2’si ise iftar yemeği için restoranları tercih ediyor.

Ramazan ayında restoranlara yönelik en önemli eleştiri ise fiyatlar üzerinden geliyor. Katılımcıların yüzde 64,3’ü, Ramazan döneminde kafe ve restoran fiyatlarını gereğinden fazla pahalı bulduğunu ifade ediyor. Fiyat artışlarını normal karşılayanların oranı yüzde 10,7’de kalırken, fiyatları uygun bulanların oranı yalnızca yüzde 1,8.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Bu araştırma, Türkiye genelinde 400 kişinin katılımıyla, 19–24 Şubat 2026 tarihleri arasında, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği kullanılarak Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli üzerinden gerçekleştirilmiştir.

