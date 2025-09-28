Skyfall’un ikonik mekanı Kasım Gülek Köprüsü yıkılıyor: Filmin gizli yıldızı Hatice Çetin, Bond anılarını anlattı

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında, 1962 yılından bu yana şehir ulaşımına hizmet veren ve ‘007 James Bond-Skyfall’ filminde kullanılmasıyla uluslararası üne kavuşan Kasım Gülek Köprüsü’nün yıkılmasına karar verildi. Köprünün 2026 yılının ilk aylarında kaldırılması planlanırken, yerine modern bir altgeçit inşa edilecek. Yıkım işlemi ve yeni altgeçidin yapımı yaklaşık 8 ayda tamamlanacak.

James Bond-Skyfall filminin köprü üzerindeki çekimlerinde yer alan ve o dönem internete sızan bir fotoğraf ile ünlenen Hatice Çetin (61) köprünün yıkılmasından dolayı hüzünlü olduğunu söyledi.

O DÖNEMİ ANLATTI

4 çocuk annesi Çetin, eşinin hayvancılık yaptığını filmin çekildiği dönemde eşinin işsiz olduğunu belirterek, "Ben ilk ‘Hanımın Çiftliği’nde oynadım. Ondan sonra ‘Dila Hanım’da oynadım. ‘Görüş Günü’ne gittim birkaç gün. ‘Kötü Yol’ diye bir dizi vardı ona gittim. Birkaç tane diziye gittim.

Dünyaca ünlü bir filmde de oynadım, 007 James Bond. İlk başta teklif geldiğinde biraz heyecanlandım, korktum. Çünkü yabancı dizi, ilk defa çağırıyorlar. Sonra bir iki arkadaş daha gelince heyecanımı yendim. 27 gün gittim, güzel geçti. Kasım Gülek Köprüsü’nde bir aksiyon sahnesinde bir fotoğrafım var, çok ünlü oldu. O köprü yıkılıyor şimdi. İnşallah yerine daha güzeli yapılır. Yıkılmasını da istemedim ama elimden bir şey gelmez. Yıkılacağı için üzgünüm" diye konuştu.

O PARAYLA EVİNİ YAPTIRDI

Çetin, yabancı bir filmde oynamanın çok güzel bir şey olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Gittim, geldim. Hatta televizyondan da çağırdılar. O resim çıkınca çocuklarım göndermek istemedi. O fotoğraftan dolayı baya ünlü oldum. Benim telefonum yoktu. Çocuklarımın vardı. Onlar gösterdi. Filmlerde oynama merakı bir arkadaş ortamıyla başladı. ‘Biz diziye gideceğiz, seni de çağıralım’ dediler. O zaman eşim çalışmıyordu, çocuklara bakıyordum. Biri üniversiteye gidiyordu, biri liseye, biri ilkokula gidiyordu. Oğlum askerdeydi. Dedim ben de gideyim. Eşim de ‘tamam git’ dedi. Böyle vesile oldu.

O zaman 760 lira para almıştım. O parayla bu evimi yaptırdım. İkinci katla, teras katının inşaat malzemesini aldım."

O SAHNEYİ 10 DEFA ÇEKTİK

Çetin, filmde oynadı sahneleri de anlatarak, "O resim çekildiğinde ise gerçekten gördüm. Adam atlayacaktı, ben bekledim. ‘Hazır’ dediler. İlk defa görüyorsun, adam Kasım Gülek Köprüsü’nden trenin üstüne atlayacak, bayan gelip silah doğrultacak, ben korkuyla arabanın arkasına saklanacağım. Heyecanlandım. Tipim de ciddi duruyor, sinirli gibi çıkmışım. Hiç haberim yoktu, resmimi çekmişler. O sahneyi en az on defa çektik" diye konuştu.