Aydın'ın Nazilli ilçesinde 40 yıldır tostçuluk yapan Mehmet Yıldız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a benzemesiyle tanınıyor. Yıldız, dükkanına gelen müşterilerden de sık sık "Mansur Yavaş’a ne kadar benziyorsunuz" yorumlarını alıyor.

Nazilli'de 40 yıldır tostçuluk yapan 66 yaşındaki Mehmet Yıldız, ilçede 'Bizim Tostçu' olarak biliniyor. Mehmet Yıldız, ustalığının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a benzerliğiyle de tanınıyor.

Yıllardır aynı noktada devam ettirdiği esnaflığıyla ilçe halkının yakından tanıdığı isimler arasında yer alan ve ustalığı, güler yüzü ve mütevazı kişiliğiyle bilinen Yıldız, dükkanına gelen müşterilerden de sık sık "Mansur Yavaş’a ne kadar benziyorsunuz" yorumlarını alıyor.

Vatandaşların bu benzerliği dile getirmesiyle zaman zaman tebessüm eden Mehmet Yıldız, asıl mutluluğunun yıllardır aynı lezzeti sunabilmek ve müşterilerinin memnuniyeti olduğunu söylüyor.

