Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yaşanan heyelan sonrasında bilgilendirme yaptı.

DOĞAL GAZ, SU HATTI DA GEÇİYORMUŞ

Teknik ekiplerin zemin etüt çalışmaları yapacağını belirten Bıyık, şunları söyledi:

Burada sanırım yüzlerce araçlık bir malzeme var. Bu bölgede vatandaşların kullanmış olduğu yollar var. Aynı zamanda doğal gaz hattının geçtiği, su hatlarının geçmiş olduğu bir alan var. Aynı zamanda şu anda heyelanın olup da aşağıda inmiş olduğu alanda Kaşüstü mahallemizden hastaneye doğru yapılması planlanan yeni hastane yolunun olduğu güzergah var. Heyelanın oluştuğu alanın tahribatının giderilmesini bekliyoruz. Sonrasında da havaların biraz daha ısınmasının ardından alanda nasıl bir çalışma yapılacağını planlayacağız.