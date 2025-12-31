Trabzon’da 6 yıl sonra felaket alarmı! Heyelan yeri, kaçak hafriyat sahası çıktı
Trabzon’da heyelanın meydana geldiği alanın, yıllarca kaçak hafriyat sahası olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Heyelan sonrası onlarca konutun yer aldığı bölgede endişeler artarken, bölgedeki yeni hastane yolu, doğal gaz ve su hatlarının heyelan alanına yakın olması ise risk oluşturdu. 6 yıl sonra gelen felaket, bölgede alarm verdirdi.
6 YIL SONRA HEYELAN MEYDANA GELDİ
Trabzon’un Yomra ilçesinde 2015-2019 yılları bölgedeki inşaatların temel kazılarından çıkarılan hafriyatların döküldüğü alan olarak kullanılan yerde yürekler ağza geldi. Bölgede yaklaşık 6 yıl sonra heyelan meydana geldi.
YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI
Çok sayıda konutun yer aldığı alanda meydana gelen heyelan endişeleri artırırken, bazı sitelere ulaşımı sağlayan yollar ulaşıma kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı, alanda inceleme başlatıldı.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAMIŞ
Bölgenin kaçak döküm sahası olarak kullanıldığına dair daha önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bilgilendirildiği, firmaya gerekli bildirimlerin yapıldığı, olayla ilgili hukuki sürecin ise devam ettiği öğrenildi.
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yaşanan heyelan sonrasında bilgilendirme yaptı.
DOĞAL GAZ, SU HATTI DA GEÇİYORMUŞ
Teknik ekiplerin zemin etüt çalışmaları yapacağını belirten Bıyık, şunları söyledi:
Burada sanırım yüzlerce araçlık bir malzeme var. Bu bölgede vatandaşların kullanmış olduğu yollar var. Aynı zamanda doğal gaz hattının geçtiği, su hatlarının geçmiş olduğu bir alan var. Aynı zamanda şu anda heyelanın olup da aşağıda inmiş olduğu alanda Kaşüstü mahallemizden hastaneye doğru yapılması planlanan yeni hastane yolunun olduğu güzergah var. Heyelanın oluştuğu alanın tahribatının giderilmesini bekliyoruz. Sonrasında da havaların biraz daha ısınmasının ardından alanda nasıl bir çalışma yapılacağını planlayacağız.