Kırşehir’de taş süsleme sanatçısı olarak uzun yıllardır mesleğini devam ettiren Mine Kiper, sanatını öğretecek çırak bulamadığını söyledi. Kiper, gençlerin bu mesleği merak etmediğini belirterek, Kırşehir’de kendisinden başka bunu yapan birinin olmadığını belirtti.

DERT YANDI Son yıllarda teknolojinin gelişmesinin ardından yıldızı sönen mesleklerden biri de taş süsleme sanatı oldu. Kırşehir’de uzun yıllardır taş süslemesi yapan Mine Kiper, çırak bulamadığını belirterek dert yandı. Kiper, mesleğinin son temsilcisinin kendisi olduğunu belirtti.

Kırşehir'de kendisinden başka taş süsleme sanatıyla uğraşan kimsenin olmadığını belirten Kiper, mesleğinin geleceği konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

“BENDEN BAŞKA YAPAN YOK" Emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı taş süsleme sanatını mesleğe dönüştürdüğünü anlatan Kiper, şunları söyledi: Taşla çalışmalar yürütüyorum. Emekli olduktan sonra önce hobi olarak başladım. Taşlarla kompozisyon çalışmaları yapıyorum. İnsanlar geliyor ve genelde ürünler beğeni topluyor. Ancak bu işi öğrenmek isteyen yok. Kırşehir'de benden başka yapan yok.

SÜS EŞYALARI HAZIRLIYOR İnsanların yapılan çalışmaları beğendiğini ancak bu sanatı öğrenmeye istekli olmadığını söyleyen Kiper, diş hekimi, öğretmen ve buz pateni yapan çocuk gibi figürlerle süs eşyaları hazırlıyor. Kiper, el emeği ürünlerin ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

“USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİYLE ÖĞRETMEK İSTİYORUM” Usta-çırak ilişkisiyle bu sanatı gelecek nesillere aktarmak istediğini vurgulayan Kiper, mesleğinin devam etmesini arzuladığını ifade etti. Kiper, "Bu işi usta-çırak ilişkisiyle öğretmek istiyorum. İnsanlar ekmeğini taştan çıkarmayı öğrenmeli" dedi.

