Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 3 yaşındaki bebeğe yaptıkları kan dondurdu: Sesi duyanların ihbarı gerçeği ortaya çıkardı

3 yaşındaki bebeğe yaptıkları kan dondurdu: Sesi duyanların ihbarı gerçeği ortaya çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3 yaşındaki bebeğe yaptıkları kan dondurdu: Sesi duyanların ihbarı gerçeği ortaya çıkardı
Çocuk İstismarı, Şiddet, İhbar, Tutuklama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da çocuk çığlığı duyanlar ekiplere ihbarda bulundu. 3.5 yaşındaki erkek çocuğunun, annesinin erkek arkadaşı tarafından feci şekilde darp edildiği ortaya çıktı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk tedavi altına alınırken anne ve sevgilisi tutuklandı.

Dehşetin merkezi Konya'nın Beyşehir oldu. Önceki gün gece saatlerinde bir kişinin bağırması ve ağlayan çocuk sesini duyanlar hemen ekiplere haber verdi. 

Adrese gelen ekipler, ağlayan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun şiddet görmüş olabileceği şüphesi üzerine adreste inceleme başlatan ekipler, annesi H.A. ile sevgilisi olduğu ileri sürülen M.A.E.'yi gözaltına alındı.

3 yaşındaki bebeğe yaptıkları kan dondurdu: Sesi duyanların ihbarı gerçeği ortaya çıkardı - 1. Resim

ÇOCUĞUN HER YANI ŞİDDET İZLERİYLE DOLU! 

M.D.Ç. isimli çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar, kafasında yara izleri, gözaltlarında morluklar ve yanık izleri bulunurken, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ön muayenesinde ise kafatasında travma, çok sayıda deri altı kanamaya dair bulgulara rastlandı.

Hayati tehlikesi bulunan çocuk, acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

3 yaşındaki bebeğe yaptıkları kan dondurdu: Sesi duyanların ihbarı gerçeği ortaya çıkardı - 2. Resim

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli anne ve sevgilisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Seydişehir Cezaevi'ne konuldu.

M.D.Ç. isimli çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Veliaht dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, gerçek hikaye mi?Mahkemeden CHP'nin İstanbul Kongresi için yeni karar!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Engelli kızıyla karşıya geçecekti! Tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti - 3. SayfaTırın çarptığı kadın hayatını kaybettiUrla'da dehşet! Eski sevgilisini öldüren adam feci halde bulundu - 3. SayfaEski sevgilisini öldüren adam feci halde bulunduBilal Gençer'in şüpheli ölümü kamerada! “Bu bir kaza değil, planlı cinayet!” - 3. Sayfa“Bu bir kaza değil, planlı cinayet!”ATM başında kurulan tuzak! Sahte dekontla dolandırdı - 3. SayfaATM başında kurulan tuzak! Sahte dekontla dolandırdıKahramanmaraş 16 yaşındaki çocuk için teyakkuzda: Tehlikeli ve her yerde aranıyor! - 3. SayfaHerkes onu arıyor! En son Ahır Dağı'nda görüldüYok böyle kurtuluş! Trafik kazasında sıkışan sürücüyü görenler hayret etti - 3. SayfaYok böyle kurtuluş! Sürücüyü görenler hayret etti
Sonraki Haber Yükleniyor...