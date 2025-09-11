3 yaşındaki bebeğe yaptıkları kan dondurdu: Sesi duyanların ihbarı gerçeği ortaya çıkardı

Dehşetin merkezi Konya'nın Beyşehir oldu. Önceki gün gece saatlerinde bir kişinin bağırması ve ağlayan çocuk sesini duyanlar hemen ekiplere haber verdi.

Adrese gelen ekipler, ağlayan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun şiddet görmüş olabileceği şüphesi üzerine adreste inceleme başlatan ekipler, annesi H.A. ile sevgilisi olduğu ileri sürülen M.A.E.'yi gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN HER YANI ŞİDDET İZLERİYLE DOLU!

M.D.Ç. isimli çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar, kafasında yara izleri, gözaltlarında morluklar ve yanık izleri bulunurken, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ön muayenesinde ise kafatasında travma, çok sayıda deri altı kanamaya dair bulgulara rastlandı.

Hayati tehlikesi bulunan çocuk, acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli anne ve sevgilisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Seydişehir Cezaevi'ne konuldu.

M.D.Ç. isimli çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.