Gaziantep'te 40 bin liralık borç nedeniyle çıkan kavgada 22 yaşındaki Osman Çiçek'in öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Sanıklardan Hacı Mustafa Ç., ve Mehmet Zeki Ç. 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası alırken, Tamer Ç. beraat etti.

Gaziantep'te 18 Ocak 2025'te iki aile arasında 40 bin liralık borç nedeniyle çıkan kavgada 22 yaşındaki Osman Çiçek'in hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı.

“BIÇAĞI SALLADIM"

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Mehmet Ali Ç., kendini şöyle savundu:

Ben olay yerine sonradan geldim, ben geldiğimde Haluk Ç., kanlar içindeydi. Olay yerine geldiğimde Çiçek ailesi bana saldırdı, boynumdan kolumdan ve omzumdan yaralandım. Sonrasında ben yere düşünce Çiçek ailesi evine geçtiler. Yerden kalktıktan sonra şuurumu kaybettim ve arabanın lastiğini bıçakla patlattım, sonrasında Çiçek ailesi evden çıkarak beni darp etmeye başladılar, ben de kendimi koruma amacıyla bıçağı salladım. Ben Çiçek ailesinin evine zarar vermedim, bıçağı salladım, kime değip değmediğini bilmiyorum, maktule değdiğini sonradan öğrendim,

“AĞZI ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİLER”

Sanık Mehmet Zeki Ç. ise "Ben olay yerinde değildim, ben kimseye vurmadım, kimse de bana vurmadı. Karşı taraf babama ağzı alınmayacak küfürler ettiler. Çiçek ailesi babamı kapıya çağırdılar. Osman Çiçek babama yönelik erkeksen dışarıya çık gibi kelimelerde söyledi. Sonra Hacı Ç. amcam geldi, amcam ayırmaya çalışırken Yusuf ve Osman Çiçek amcama vurdular, sonrasında Mehmet Ali Ç. amcam geldi ve tartışmaya başladılar. Evde normalde tek Yusuf Ç. oturuyordu ancak hepsi bir araya gelmişlerdi. Olay yerinde babam bana vurdu, ben Ç. ailesinin kapısının önüne bile gitmedim” dedi.

40 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüştü! Osman Çiçek cinayetinde karar çıktı

Sanık Tamer Ç. de "Olay yerine ben kendi ailem birbirleri ile dövüşüyor sandım diye gittim, Ç. ailesinden kimseye vurmadım, kimse de bana vurmadı, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Savcı, mütalaasında sanıkların iştirak halinde "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Osman Çiçek

CEZA 13 YIL 4 AYA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Ç. hakkında kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasıyla ceza 13 yıl 4 aya indirildi. Sanık ayrıca üç kişiye yönelik yaralama ve mala zarar verme suçlarından da cezalandırılarak toplam 18 yıl 6 ay 23 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı dosyada sanık Haluk Ç. hakkında da Osman Çiçek'e yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. İndirimlerin uygulanmasıyla ceza 13 yıl 4 aya düşerken, sanık yaralama ve mala zarar verme suçlarından da toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı.

40 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüştü! Osman Çiçek cinayetinde karar çıktı

Sanıklardan Hacı Mustafa Ç. da Osman Çiçek'e yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleriyle ceza 13 yıl 4 aya indirilirken, diğer suçlarla birlikte toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Dosyada yargılanan Tamer Ç. ise üzerine atılı kasten öldürme, yaralama ve mala zarar verme suçlarının sabit olmaması nedeniyle tüm suçlamalardan beraat etti.

Sanık Mehmet Zeki Ç. ise Osman Çiçek'e yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleriyle ceza 13 yıl 4 aya indirilirken, diğer suçlarla birlikte toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Katılan-sanık olarak yargılanan Döne Ç. hakkında ise bazı sanıklara yönelik yaralama suçlarından adli para ve hapis cezaları verildi. Kararın istinaf yoluna açık olduğu öğrenildi.

İşte verilen cezalar:

Ceza İsim Kasten öldürme suçundan müebbet hapis, haksız tahrik ve takdiri indirimlerle 13 yıl 4 ay, diğer suçlarla toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis Hacı Mustafa Ç. Kasten öldürme suçundan müebbet hapis, haksız tahrik ve takdiri indirimlerle 13 yıl 4 ay, diğer suçlarla toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis Mehmet Zeki Ç. Bazı sanıklara yönelik yaralama suçlarından adli para ve hapis cezaları Döne Ç. Tüm suçlamalardan beraat Tamer Ç.

40 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüştü! Osman Çiçek cinayetinde karar çıktı

NE OLMUŞTU?

18 Ocak'ta Şahinbey ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde İddiaya göre, Osman Çiçek (22), aralarında husumet bulunan 4 şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırganlar kaçarken ağır yaralanan Osman Çiçek hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Osman Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çiçek'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet Ali Ç., Hacı Mustafa Ç., Haluk Ç. ve Tamer Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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