Manisa’da kaybolan 52 yaşındaki Şerife Çınar’ın cansız bedeni arama çalışmalarının 8.gününde bulundu. Çınar’ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Manisa’nın Demirci ilçesinde 52 yaşındaki Şerife Çınar’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, kayıp kadın için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kayıp olarak aranan Şerife Çınar’ın cansız bedeni Hisar Kaplıcaları Kuru Kavak mevkiinde dere yatağında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Manisa’da Çamlıca Mahallesi’nde yaşayan Şerife Çınar’ın yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu. Çınar için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Çalışmalara İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ile Demirci Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipler katılmıştı.

Çevredeki ilçeler de arama çalışmaları devam etmişi güvenlik kameraları incelemeye alınmıştı. Arama çalışmalarının 8’inci gününde ekipler, sabah saatlerinde Beyazıt Mahallesi ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hisar Kaplıcaları Kuru Kavak mevkiinde Şerife Çınar’a ait olduğu değerlendirilen bulgulara rastlandı. Bulunan cansız bedenin Çınar’a ait olduğu öğrenildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şerife Çınar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ali Tıp Kurumu’na gönderildi.

