Aldıkları cevap sonrası 4 kardeşe dehşeti yaşattılar! Ölen de öldüren de çocuk
4 KARDEŞE BIÇAKLI SALDIRI
Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda 20 Mart akşamı meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda gezen 4 kardeşin önünü kesen Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) sigara istedi. "Sigara yok" cevabı üzerine 5 şüpheli, 4 kardeşe bıçakla saldırdı.
AĞABEYLERİ YARALANDI, KENDİSİ ÖLDÜ
Saldırı sonrası kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı.
5 SALDIRGAN ÇOCUK TUTUKLANDI
Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler yaşları küçük olduğu için Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.