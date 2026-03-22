Adana’da sigara vermedikleri gerekçesiyle 4 kardeşe bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda 17 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, iki ağabeyi yaralandı. Saldırının ardından gözaltına alınan 16-17 yaşlarındaki 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'da kendilerinden sigara isteyen grubun bıçaklı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 ağabeyi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan yaşları 16 ile 17 arasında değişin 5 şüpheli tutuklandı.

4 KARDEŞE BIÇAKLI SALDIRI

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda 20 Mart akşamı meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda gezen 4 kardeşin önünü kesen Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) sigara istedi. "Sigara yok" cevabı üzerine 5 şüpheli, 4 kardeşe bıçakla saldırdı.

Saldırıya uğrayan kardeşler

AĞABEYLERİ YARALANDI, KENDİSİ ÖLDÜ

Saldırı sonrası kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı.

Hayatını kaybeden Erdoğan Ertaş

5 SALDIRGAN ÇOCUK TUTUKLANDI

Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler yaşları küçük olduğu için Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

