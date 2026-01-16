Anadolu Ajansı • Aydın
Aydın'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, S.Y'nin kullandığı fabrika işçilerini taşıyan minibüs, Aydın-Denizli kara yolu Yenipazar Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
16 KİŞİ YARALANDI
Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve 15 işçi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.
