Barış için devreye girdi canından oldu! Şanlıurfa'da eski ziraat odası başkanı öldürüldü

Barış için devreye girdi canından oldu! Şanlıurfa'da eski ziraat odası başkanı öldürüldü

Güncelleme:
Şanlıurfa’da oğlu ile kavga eden yakınını barıştırmaya giden eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak oğlu ile tartışan yakınları tarafından öldürüldü. Olaya ilişkin aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde oğlu ile kavga eden yakınını barıştırmaya giden eski ziraat odası başkanı, silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Birecik'in kırsal Güvenir Mahallesi'nde yaşandı. Eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) oğlu ile akrabası Salih Ç. (28) uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığından dolayı Birecik ilçe merkezinde tartıştı. Kırsal mahalleye gelen taraflar, olayı aile büyüklerine anlattı.

BARIŞ İÇİN GİTTİĞİ YERDE ÖLDÜRÜLDÜ 

Mehmet Hıdır Çakmak ise olayın büyümemesi için karşı tarafın evine gitmek istedi. İddiaya göre, Çakmak’ın geldiğini gören karşı taraftakiler, silahla ateş ederek Mehmet Hıdır Çakmak’ı vurdu. Ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mahalleye giden jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç.’yi gözaltına aldı.

Mehmet Hıdır Çakmak’ın kim tarafından vurularak öldürüldüğünün araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

