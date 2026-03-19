Beykoz’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkarak kaldırıma çarparak elektrik direğini devirdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.20 sıralarında Beykoz Göksü Mahallesi Kurabiye Sokak üzerinde meydana geldi. 34 NCV 021 plakalı İETT otobüsü yokuşlu yolda seyir halindeyken şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarparak elektrik direğine çarptı.

YOLCULAR YARALANDI

Kaza sonucu otobüs içinde bulunan 4 yolcu yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan vatandaşların ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

