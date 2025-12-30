Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde, E.A. araçla önüne geldiği husumetlisi Kemal G'nin dükkanına tüfekle ateş etti.

ÇALIŞANI İLE BİRLİKTE YARALANDI

Açılan ateş sonucu işletme sahibi omzuna isabet eden saçmalarla, çalışanı Nilgün A. ise düşüp kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

