Kahramanmaraş'ta caddede yarışan otomobillerin çarptığı motosikletteki iki kişi düşerek metrelerce sürüklendi. Feci kazada Mislina Akçakoyun olay yerinde, Ahmet İnce de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde görgü tanıklarının iddiasına göre aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil, normal seyir halinde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki arkadaş metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü olan arkadaşı 23 yaşındaki Ahmet İnce ağır yaralandı. İnce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Caddede yarışan araçlar motosiklete çarptı! 2 ölü

1 SÜRÜCÜ KAÇTI, DİĞERİ GÖZALTINDA

Kazaya karıştığı iddia edilen yarışçı araçlardan biri olay yerinden kaçarken, diğer otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Mislina Akçakoyun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

