Denizli’de 3 çocuk babası Mehmet Ali Zengin, kamyonet içinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Efe K., polis tarafından yakalandı, emniyetteki sorgusunda ise cinayeti işlediğini itiraf etti. Polis, olayın alkol kaynaklı tartışma sırasında gerçekleştiğini açıkladı.

Korkunç olay, dün sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Cansız bedeni kamyonette bulunmuştu: Mehmet Ali Zengin’in katilinden itiraf geldi

KAMYONETTE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında boş arazide park halindeki bir kamyonetin içinde kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

3 BIÇAK DARBESİYLE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan Mehmet Ali Zengin’in (32) vücudunun çeşitli yerlerinden 3 bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNAYET KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde ve çevresinde detaylı inceleme yapılarak, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

İkilinin ilk buluşma noktasını tespit eden Cinayet Bürosu ekipleri, güvenlik kameralarından katil zanlısının Efe K. (20) olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada cezaevinden yakın zamanda çıkan Mehmet Ali Zengin’in sosyal medya üzerinden tanıştığı Efe K. ile buluşarak birlikte alkol aldığı belirlendi. İddiaya göre alkol aldıkları sırada aralarında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktığı ve Efe K.'nın bıçakla Mehmet Ali Zengin’i 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınan Efe K.'nın emniyetteki sorgusunda olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği, ancak ifadesinin devamında susma hakkını kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Efe K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

