Adana'da Caner Ş. isimli şahıs, fiyat sorma bahanesiyle girdiği telefoncudaki vitrinden cep telefonu çaldı. Yakalanan şüphelinin ifadesinde "Hoşuma gittiği için çaldım" dediği öne sürüldü.

15 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde Caner Ş., telefoncuların olduğu pasajda gezmeye başladı. Bu sırada Caner Ş., Mazlum A.'nın iş yerini gözünü kestirdi.

Bir süre dolanan Caner Ş., Mazlum A.'ya ait telefoncu dükkanına girdi. Şüpheli, iş yeri sahibine vitrindeki telefonlarının fiyatını sordu. Ardından Caner Ş., vitrinde duran bir cep telefonunu el çabukluğuyla alarak, iş yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibi ise vitrinde telefonu göremeyince şaşırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"HOŞUMA GİTTİĞİ İÇİN ÇALDIM"

Mazlum A.'nın ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Gelen ekip iş yerinin kameralarını inceledi. Ardından Caner Ş.'nin kaçış güzergahı ve girdiği ev tespit edildi. Eve yapılan baskında Caner Ş. kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunda Caner Ş., "Telefon hoşuma gittiği için çaldım. Pişmanım" dediği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

