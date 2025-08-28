Diyarbakır'da güpegündüz çocuk kaçırmaya kalkıştı! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşandı. 42 yaşındaki esnaf Ahmet Arslan, iş yerinin önünde otururken 9 yaşındaki çocuğun çığlığını duydu.

Şüphelinin çocuğu ağzından tutarak götürmeye çalıştığını gören esnaf Arslan olaya müdahale etti.

ESNAFIN MÜDAHALESİ ÇOCUĞU KURTARDI

Şüpheliye çocuğa neden böyle davrandığını sorması üzerine Arslan ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından şüpheli olay yerinden kaçtı, Arslan'ın iki parmağı incindi.

Olayı öğrenen aile üyeleri de polise şikayetçi olduktan sonra Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Polis, çocuğun ailesinin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Arslan yaptığı açıklamada, 5 yıldır aynı sokakta esnaf olduğunu, dün arkadaşıyla telefonla konuştuğu sırada bir şüphelinin çocuğu kucaklamaya ve ağzını kapatmaya çalıştığını gördüğünü söyledi.

OLAY ANINI ANLATTI

Duruma müdahale etmek için telefonunu kapattığını kaydeden Arslan, şunları kaydetti:

"Çocuk, 'Ağabey beni kurtar.' diye seslendi. Ben de hemen telefonu kapattım. Çocuk can havliyle şüphelinin elinden kurtulup koşmaya başladı. 'Sen kimsin?' diye sordum, 'Amcasıyım' dedi. Müdahale etmeye başladım. Oradaki kargaşada iki parmağımı incittim. Olay sürdü. Esnaf arkadaşlarım konuya hakim olmadığı için onlar da yardım etmedi. Şüpheliyi caddeye kadar kovaladım. Bağırmaya başladım, 'Çocuk kaçırıyor. Çocuk benden yardım istedi. Sizden rica ediyorum. El birliğiyle bunu yakalayıp emniyette teslim edelim.' dedim ama kaçtı"

ÇOCUĞUN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayı duyan ailenin şüphelinin yakalanması için polise başvurduğunu bildiren Arslan, "Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Ben de hastaneye gidip tedavimi yaptırdım. Aile çocuğuyla beraber teşekkür etmek için beni ziyarete geldi. Ben de çok sevindim. Bir yandan gurur duydum bir yandan da üzüldüm. İnşallah emniyet güçlerimizin bir an önce o şüpheliyi yakalar. İnsanlardan da rica ediyorum, çocuklarınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Bu arada şüphelinin çocuğu zorla götürmeye çalışması, esnafın şüpheliye müdahalesi, aralarında yaşanan arbede ve ailenin Arslan'a teşekkür ziyareti iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.