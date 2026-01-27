Samsunspor’da scout şefi olarak görev yapan ve Anthony Musaba transferinin mimarlarından biri olan Orbay Ünsoy, MLS ekibi DC United’da Transfer Sorumlusu oldu. Türk futbol adamının ABD kulübündeki yeni görevi, DC United’ın hem sportif yapılanmasını güçlendirme hem de uluslararası transfer ağını genişletme hedefinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kırmızı-beyazlı kulüpte scout şefi olarak görev yapan Ünsoy, geçtiğimiz ay Samsunspor’dan ayrılmıştı.

DC UNITED'A BİR TÜRK DAHA

Sportif direktörlük görevine, eski futbolcu Mesut Özil’in menajerliğini yapan Erkut Söğüt’ü getiren DC United, idari kadrosuna bir Türk ismi daha dahil etmiş oldu. ABD kulübünden yapılan resmi açıklamada, “DC United, Dr. Orbay Ünsoy’u Transfer Sorumlusu olarak atadı. Ünsoy, kulübün oyuncu belirleme ve transfer stratejisini futbol operasyonları personeliyle iş birliği içinde, birinci takımı güçlendirmek amacıyla denetleyecek” ifadeleri kullanıldı.

Kulübün duyurusunda Ünsoy’un, Samsunspor’un Konferans Ligi’ne katılan kadrosunun oluşturulmasında başarılı bir süreç yönettiği, ayrıca yakın zamanda 6 milyon avro karşılığında Fenerbahçe’ye imza atan forvet Anthony Musaba’nın Samsunspor’a transferinde kilit rol oynadığı vurgulandı.

ORBAY ÜNSOY: "MLS BÜYÜYEN BİR LİG"

DC United’a imza atmasının ardından konuşan Orbay Ünsoy ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

“DC United’a katılmaktan ve böylesine köklü ve iddialı bir organizasyonun parçası olmaktan son derece onur duyuyorum. MLS, kalite, profil ve fırsatlar açısından sürekli büyüyen bir lig ve bu kulübün uzun vadeli sportif vizyonuna deneyimimi katmaktan heyecan duyuyorum.”

Bu atamayla birlikte DC United, hem sportif yapılanmasını güçlendirmeyi hem de uluslararası transfer ağını genişletmeyi hedefliyor.

