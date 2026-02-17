Hatay'da bir doktorun bilgisi dışında adına reçete yazıldığını ihbar etmesi üzerine, 'sahte reçete' çetesi çökertildi. Şahısların 1327 usulsüz reçete yazdığı tespit edilirken, 2 hastane çalışanı ve 5 eczacı olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde görevli doktorun bilgisi dışında reçete yazıldığı ihbar ve şikayeti üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında; başsavcılık koordinesinde Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince 'sahte reçete' çetesine operasyon düzenlendi.

Doktordan habersiz yüzlerce reçete yazan çete çökertildi! Aralarında eczacılar da var

1327 ADET USULÜZ REÇETE YAZMIŞLAR

Operasyonda 2 hastane çalışanının, doktorun bilgisi dışında reçete yazdığı tespit edildi ve tüm veriler incelendiğinde toplam 1327 adet usulüz reçete yazıldığı, reçetelerin toplam tutarının 2 milyon 665 bin 767 TL olduğu tespit edildi.

HASTANE ÇALIŞANLARI VE ECZACILAR YAKALANDI

Olayla ilgili, 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi eczacı, 3 eczane çalışanı olmak üzere 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

