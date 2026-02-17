Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Belçika'nın Genk takımından 14 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı forma altında çıktığı ilk 2 maçta sergilediği performansla ülkesi Güney Kore'de de gündem oldu.

Süper Lig'de çıktığı ilk maçta Alanyaspor filelerini röveşata golüyle havalandıran Hyeon-gyu Oh, bir de penaltı yaptırdı. RAMS Başakşehir maçını da boş geçmeyen Güney Koreli santrfor, 1 gol ve 1 asist yaptı. Ülkesinin basını, Beşiktaş kariyerinde beklentilerin ötesinde bir başlangıca imza atan 24 yaşındaki futbolcunun performansına geniş yer ayırdı.

Sporx'in Güney Kore basınından aktardığı Hyeon-gyu Oh haberleri şöyle:

The Joongang: Beşiktaş adına 2 gol ve 1 asistle Oh Hyeon-gyu, sadece 2 maçta takımın kilit golcülerinden biri olduğunu kanıtladı.

EPN: Transfer olduktan sonraki ilk maçında gol atan ve penaltı yaptırarak dikkat çeken Hyeon-gyu Oh, bu maçta da güçlü performansını sürdürerek Beşiktaş'ın hücumunda güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumunu sağlamlaştırdı.

Hyeon-gyu Oh

BNT News: Oh, beklentileri karşılıyor. İlk 2 maçında 2 gol ve 1 asistle 9 numaralı formayı hak etti.

Star News Korea: Türkiye'yi fethetmeye başladı. Fırtına gibi esiyor, dikkat çekici yükselişte.

Chosun: Oh, takımını zafere taşıdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaş taraftarları üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı.

Daum: Hyeongyu Oh, Türkiye'ye mükemmel uyum sağladı. Kendini hızla kanıtladı ve geri dönüş zaferine katkı sağladı. Kim Min Jae seviyesinde başarı işaretleri gösteriyor.

