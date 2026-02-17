Güney Kore'de gündem Hyeon-gyu Oh: Beşiktaş'ta fırtına gibi esiyor
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Belçika'nın Genk takımından 14 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı forma altında çıktığı ilk 2 maçta sergilediği performansla ülkesi Güney Kore'de de gündem oldu.
- Oh, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta Alanyaspor'a röveşata golü attı ve penaltı yaptırırken; RAMS Başakşehir2e karşı 1 gol ve 1 asist kaydetti.
- Güney Kore basını, Oh'un Beşiktaş kariyerine beklentilerin ötesinde bir başlangıç yaptığını vurguladı.
- Oh'un Türkiye'ye mükemmel uyum sağladığı belirtildi.
Süper Lig'de çıktığı ilk maçta Alanyaspor filelerini röveşata golüyle havalandıran Hyeon-gyu Oh, bir de penaltı yaptırdı. RAMS Başakşehir maçını da boş geçmeyen Güney Koreli santrfor, 1 gol ve 1 asist yaptı. Ülkesinin basını, Beşiktaş kariyerinde beklentilerin ötesinde bir başlangıca imza atan 24 yaşındaki futbolcunun performansına geniş yer ayırdı.
Sporx'in Güney Kore basınından aktardığı Hyeon-gyu Oh haberleri şöyle:
The Joongang: Beşiktaş adına 2 gol ve 1 asistle Oh Hyeon-gyu, sadece 2 maçta takımın kilit golcülerinden biri olduğunu kanıtladı.
EPN: Transfer olduktan sonraki ilk maçında gol atan ve penaltı yaptırarak dikkat çeken Hyeon-gyu Oh, bu maçta da güçlü performansını sürdürerek Beşiktaş'ın hücumunda güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumunu sağlamlaştırdı.
BNT News: Oh, beklentileri karşılıyor. İlk 2 maçında 2 gol ve 1 asistle 9 numaralı formayı hak etti.
Star News Korea: Türkiye'yi fethetmeye başladı. Fırtına gibi esiyor, dikkat çekici yükselişte.
Chosun: Oh, takımını zafere taşıdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaş taraftarları üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı.
Daum: Hyeongyu Oh, Türkiye'ye mükemmel uyum sağladı. Kendini hızla kanıtladı ve geri dönüş zaferine katkı sağladı. Kim Min Jae seviyesinde başarı işaretleri gösteriyor.