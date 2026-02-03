Kastamonu’nun Cide ilçesinde hayvanlarına bakmak için evden çıkan 75 yaşındaki Ayşe Kalpak, ormanda kayboldu. Saatler süren arama çalışmaları sonucu bitkin halde bulunan yaşlı kadın, bir itfaiye eri tarafından sırtında taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Sırakaya köyünde yaşayan 75 yaşındaki Ayşe Kalpak’tan, hayvanlarına bakmak için evden ayrılmasının ardından haber alınamadı. Yakınlarının saat 15.30 sıralarında yaptığı kayıp ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

İhbarın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ekipleri ve köylüler ormanlık alanda arama yaptı. Birkaç saat süren çalışmalar sonucunda Kalpak, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık bölgede bir ağaca yaslanmış halde bitkin olarak bulundu.

HİSLERİNE GÜVENEREK HAREKET ETTİ

Yaşlı kadına ilk ulaşan ekipler arasında yer alan Cide Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Kadir Biçer, arama sırasında hislerine güvenerek farklı bir güzergâha yöneldiğini belirtti. Biçer, sesleri dikkatle dinlediklerini ve köpek havlamaları arasından gelen yardım çağrısını fark ederek yaşlı kadının bulunduğu noktaya ulaştıklarını anlattı.

O anları anlatan Biçer, "Ormanlık alana vardığımızda köpeklerin gittiği patika bir yol vardı. Yol üzerinde de ağıl vardı. Yakınına kadar gidince, 'Bu yoldan geçmemiştir' dedim. İçimden de bir his 'Dönme, geri git' dedi. Ben de durup sesleri dinlemeye başladım. Bir keresinde ses duyar gibi oldum. Köpeklerin havlaması çoktu, emin olamadım. O arada da akrabası olan Uğur geliyordu. Uğur'a da 'Gel, beraber şu tarafa doğru birlikte bakalım' dedim. Uğur da ağılı görünce, 'Buradan geçme şansı olmamıştır' dedi. Geçse bile diğer yol biraz dikenliydi, oradan hiç geçememiştir. Uğur dikenlerin arasından dolanıp geldi, ben de ağılın altından geçip ilerledim. Uğur bana yanaşmamıştı. Az ileriye doğru gittiğimde bir ses duydum, 'Mustafa' diye bağırıyordu. Sonra Uğur'u yanıma çağırdım, 'Burada galiba' diyerek sesin geldiği yöne doğru gittik. Biraz ilerleyince teyzemiz ağaca yaslanmış vaziyette duruyordu" dedi.

SIRTINDA AMBULANSA TAŞIDI

Bulunduğunda ayakta durmakta zorlanan Ayşe Kalpak, itfaiye personeli tarafından sırtında taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kalpak’ın akrabası Uğur Kalpak ise yaşlı kadının hava karardıktan sonra yolunu kaybettiğini, birkaç kez düşmesi nedeniyle ilerleyemediğini ve bir ağaca tutunarak yardım beklediğini söyledi.

