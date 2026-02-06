Erzurum’da bir evde zorla tutulduğunu iddia eden 21 yaşındaki B.K., polis tarafından kurtarıldı. Kilitli kapı itfaiye tarafından açılırken, genç kadın sağlık kontrolünün ardından Aile İçi Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheli Ş.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi Veyisefendi Sokak'taki bir evde meydana geldi. Evde zorla tutulduğunu öne süren 21 yaşındaki B.K. polisi aradı.

Erzurumda dehşet evi! Alıkonulan 21 yaşındaki kadını polis kurtardı

DÜKKANIN ÜST KATINDA ALIKONDU

İhbar üzerine adrese giden polis, alt katı dükkân olan iki katlı binanın üst katının penceresindeki kadını tespit etti. Genç kadın, aynı evde kaldığı Ş.Ö. tarafından binanın giriş kapısı kilitlenerek kendisinin evde zorla tutulduğunu söyledi.

Erzurumda dehşet evi! Alıkonulan 21 yaşındaki kadını polis kurtardı

EVDEN VALİZİ İLE ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin desteğiyle evin kapısı açıldı ve polis, B.K.’yi bulunduğu evden valizleriyle çıkardı.

Erzurum Şehir Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçn B.K., Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Polisi şikayet üzerine Ş.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası