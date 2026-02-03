Mardin'de yolda yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan küçük çocuğu esnaf kurtardı. Dehşet dolu anlar çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, Mazıdağı ilçe merkezi Çiğdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yürüyen küçük bir çocuk, aniden etrafını saran başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin üzerine gelmesiyle büyük panik yaşayan çocuk kaçmaya çalıştı ancak köpekler peşini bırakmadı.

Esnaf çığlıklarına koştu, küçük çocuk son anda kurtuldu! Dehşet anı kamerada

ESNAF ÇIĞLIKLARINA KOŞTU

Çocuğun çığlıklarını duyan ve durumu fark eden çevredeki bir esnaf, hemen müdahale ederek köpekleri uzaklaştırmayı başardı. Esnafın zamanında müdahalesi sayesinde çocuk yara almadan ve son anda kurtarıldı.



Yaşanan korku dolu anlar ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, köpeklerin çocuğa yönelmesi, çocuğun kaçışı ve esnafın araya girerek çocuğu kurtardığı anlar yer aldı.

