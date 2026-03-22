Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Hakkari'de, Yüksekova-Hakkari kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında, sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

