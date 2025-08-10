Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"İhbar ağı" genişliyor! Kuaförler insan tacirlerine karşı

Göç İdaresi, yeni 5 yıllık eylem planında insan kaçakçılığıyla 3 aşamalı mücadele yöntemi belirledi. En dikkat çekici yanı kuaför, berber, terzi, otel çalışanı, taksici ve emlakçı gibi meslek sahiplerinden ihbar ağı kurulması oldu.

HABER MERKEZİ ANKARA - İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, günümüzde “Modern kölelik” olarak tanımlanan insan kaçakçılığı ile mücadele için hazırladığı eylem planında, kaçak göçmenlerle karşılaşma ihtimali yüksek olan meslek sahiplerinin haber kaynağı olarak kullanılması öngörülüyor.

Önümüzdeki 5 yıllık süreci kapsayan eylem planında üç ana hedefe yer verildi. Bu kapsamda, insan ticareti ile mücadelede önleme faaliyetlerinin güçlendirilmesi için suçla mücadele noktasında hem kamuoyunun hem de kurum ve kuruluşlarımızın farkındalık seviyelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

İkinci olarak, insan ticareti mağdurlarının korunması ve buna yönelik etkin koruma mekanizmaları kurulacak. İnsan ticareti suçundan mağdur olmuş kişilerin ihlal edilmiş olan temel hak ve hürriyetlerine en hızlı biçimde tekrar kavuşabilmeleri, suça maruz kaldıkları süre zarfında uğramış oldukları tahribatı hızlıca iyileştirme ve rehabilite etme çalışmaları yürütülecek.

Yeni eylem planı ile üçüncü olarak, suçla mücadele noktasında etkin yargılama süreçlerinin oluşturulması, bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını ve hiçbir insan tacirinin cezasız kalmamasına yönelik tedbirlerin geliştirilmesi hedefleniyor. 

Eylem planında, insan kaçakçılığı ile mücadele için belli meslek gruplarında çalışanlarla iş birliği yapılması, farkındalıklarının artırılması konusunda faaliyet yürütüleceği de belirtildi. Planda “Muhtemel insan ticareti mağdurları ile karşılaşması olağan mesleklerin başında kuaförler, berberler, terziler (gelinlik ve abiye dikenler), otel çalışanları (resepsiyonistler, kat görevlileri vb.) toplu ulaşım sektöründe çalışanlar (taksi, otobüs şoförleri vb.), eğlence ve turizm sektöründe çalışanlar ile emlak sektöründe aracılık faaliyeti yapanlar gelmektedir. Bu sebeple söz konusu meslek gruplarının bilgilendirilerek hem ihbar ağının güçlendirilmesi hem de bu alanlarda ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amaçlanmıştır” denildi.  

