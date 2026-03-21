İki aracın çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü
Erzurum’un Oltu ilçesi çevre yolunda iki araç çarpıştı. Feci kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
5 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan şahıslardan 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Banket taşına çarpan otomobil banket taşını 38 metre sürükledikten sonra park halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından yaralılar 112 acil ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikiliğine sevk edildi.
Kazada yaralanan A.Ç., T.C., E.B. ve G.K., Oltu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken; durumu ağır olan E.T.ve A.Ç yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Erzurum’a sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan E.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.