İstanbul'da fırtına ağaç devirdi, bir kişi altında kaldı
İstanbul Bahçelievler’de şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalan bir kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Bahçelievler Yenibosna 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan ağaç, bir süre sonra devrildi.
YOLDA YÜRÜRKEN ÜSTÜNE AĞAÇ DÜŞTÜ
O esnada yoldan geçen bir kişi ağacın altına kaldı. Talihsiz adamın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ağacın altından çıkardı. Adamın hafif yaralı olduğu öğrenildi. Olay, çevrede kısa süreli korku ve paniğe yol açarken can veya mal kaybı yaşanmadı.
"İNSANLAR ÇIKARDIKTAN SONRA GİTTİ"
Olay anını anlatan esnaf Sabri Tekbaş, "Şiddetli bir rüzgar vardı. Aşırı bir sesle ağaç devrildi. Baktım, o an insanların koşuşturduğunu gördüm. Geldik, altta bir vatandaş vardı. İnsanların gücüyle çıkardık, arkadaş gitti" dedi.
