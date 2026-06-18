Anadolu Ajansı
Kaçak kazı facia ile bitti! Konya'daki kuyudan cesetler çıktı
Konya’da izinsiz kazı yapılan yaklaşık 10 metrelik kuyuda bulunan iki kişinin cansız bedeni AFAD ekiplerince çıkarıldı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
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3. Sayfa 2 dk önce
Konya'da izinsiz kazılan bir kuyuda kimliği belirsiz iki ceset bulundu.
- Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meram ilçesi Kızılören Mahallesi Mordor Kalesi mevkisinde bulunan 10 metrelik izinsiz kazılmış kuyuda iki cesede rastladı.
- Cesetlerin kimliği henüz belirlenemedi.
- Olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Yürütülen çalışmalar sonucunda kuyudan çıkarılan cesetler incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi Mordor Kalesi mevkisinde, izinsiz kazılan 10 metrelik kuyuda, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişinin cesedinin olduğu tespit edildi.
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Bölgeye, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmayla kuyudan çıkarılan cesetler, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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